Steaua, eliminare dramatică din Cupa Challenge la volei masculin

CSA Steaua Bucureşti a fost eliminată dramatic din Cupa Challenge la volei masculin, după ce echipa azeră Hilasedici Baku s-a impus cu scorul de 3-1 (25-23, 25-17, 15-25, 28-26), dar a câştigat şi ''setul de aur'', joi seara, în Sala Ministerului azer al Situaţiilor de Urgenţă, în manşa secundă a turului preliminar.

Steaua a câştigat la Bucureşti cu 3-0, dar s-a înclinat la Baku după două ore şi 32 de minute.

Azerii s-au impus în primele două seturi, apoi Steaua a câştigat actul al treilea, clar, 25-15, iar în setul al patrulea a condus cu 21-17, a ratat trei mingi de set şi de calificare la 24-22 şi 26-25. În ''setul de aur'', Steaua a condus multă vreme, a avut 11-9, dar a pierdut cinci mingi consecutive şi a cedat cu 13-15.

Seppe Baetens a reuşit 17 puncte pentru Steaua, Svetoslav Ivanov 16, Alexandru Raţă 15, Rarel Bălean 11.

De la gazde s-au remarcat Luis Enrique Reyes Rodriguez, cu 18 puncte, Pedro Luiz Da Silva Santos 13, Aleksandr Popleteev 11, Ivan Mihalj 10, Yacoubou Daouda 10, scrie Agerpres.

