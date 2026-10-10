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CSU Medicina CNUE Târgu Mureş a produs surpriza în meciul de debut al primei etape a Diviziei A1 la volei feminin, 3-2 (25-23, 12-25, 22-25, 25-22, 15-7) cu CS Rapid Bucureşti, în deplasare, vineri seara.

Rapid - Medicina Târgu Mureș 2-3

Medicina s-a impus după mai bine de două ore de joc (2 h 03 min), revenind de la 1-2 la seturi.

Monique Helena Gervasio de Jesus (23 de puncte) a fost cea mai bună de la învingătoare, susţinută de Daria Ocenic (17 puncte) şi de Masa Knezevic (11).

De la Rapid s-au evidenţiat Tatjana Gajic (21 puncte), Ana Julia Peixoto (14) (vezi galeria foto de mai sus cu voleibalista din Brazilia) şi Raisa-Laura Ioan (11).

”🏐 DIVIZIA A1

⭕ CSU Medicina Tg. Mureș reușește surpriza în Giulești și câștigă pe terenul Rapidului, 3-2. A fost un meci nebun, cu oaspetele conducând 1-0, apoi Rapidul a revenit în față, 2-1, și părea că va înregistra un prim succes. Dar mureșencele au luptat și au întors disputa de la 17-21, în setul 4! Iar în decisiv, Medicina a zburdat spre victorie, 15-7”, a notat Federația Română de Volei.

Celelalte meciuri ale primei etape, în care Dinamo stă

Sâmbătă vor avea loc partidele CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CS "U" Cluj (Sala Politehnica - Bucureşti, 16:00), CSO Voluntari 2005 (campioana en-titre) - CSM Bucureşti (Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'' - Voluntari, 17:00) şi CSM Corona Braşov - CSM Lugoj (Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' - Braşov, 18:30).

Ultimul meci al etapei va avea loc pe 14 octombrie, CSM Constanţa - CSM Volei Alba-Blaj (Sala Sporturilor - Constanţa, 18:00).

Dinamo stă în prima etapă și a zdrobit campioana Bulgariei într-un amical

Echipa Dinamo Bucureşti stă în prima etapă a Diviziei A1, dar joacă în aceste zile două meciuri amicale cu campioana Bulgariei, Maritza Plovdiv.

A fost 4-0 în prima partidă, disputată vineri în Ștefan cel Mare - s-a stabilit să se joace patru seturi.