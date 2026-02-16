Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a fost stabilit pentru data de 2 martie 2026.

"Alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal şi alegerile membrilor Comitetului Executiv al FRF vor avea loc în cadrul Adunării Generale din data de 18 martie 2026. În conformitate cu prevederile statutare în vigoare, dosarele de candidatură se depun la Secretariatul General până în data de 2 martie 2026 inclusiv", a anunțat site-ul FRF, potrivit Agerpres.

Conform Regulamentului, dosarele candidaţilor vor fi examinate de către comisie în cel mult 5 zile de la data încheierii termenului de depunere al candidaturii. Componenţa comisiilor de verificare şi soluţionare a contestaţiilor este următoarea:

*Comisia de verificare a dosarelor de candidatură: Paul Filip Ciucur (preşedinte), Daniel Cernat Marin (membru), Eduard Ursu (membru);

*Comisia de soluţionare a contestaţiilor: Gabriel Manu (preşedinte), Claudiu Dinu (membru), Adrian Stângaciu (membru).

Pe 9 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că va candida cu siguranţă la alegerile pentru preşedinţia asociaţiei din luna martie şi că nu are drept obiectiv să obţină unanimitate de voturi.

"Cu siguranţă eu voi candida. Nu am informaţii despre un alt posibil candidat. Funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de faţă, au devenit mai râvnite alte funcţii de la nivelul Federaţiei Române de Fotbal, adică de selecţioner, de director tehnic, de secretar general şi aşa mai departe", a anunțat Burleanu.

Burleanu, cele trei mandate vor fi, de fapt, patru!

În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF de luni, s-a stabilit ca Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal să se desfăşoare miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfăşura Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi alegerile pentru preşedinţia FRF şi Comitetul Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcţia de preşedinte al instituţiei.

Într-o conferinţă de presă anterioară, Burleanu a explicat că, deşi statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare!