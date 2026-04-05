Campioana Volei Alba Blaj (foto - Ariana Pîrv) păstrează în vitrină trofeul Cupa României, după ce a învins duminică, în finala Turneului Final Four pe care îl găzduieşte, formaţia Dinamo Bucureşti, scor 3-2.

La masculin, tot la Blaj, SCM Zalău a câştigat Cupa, după o decizie la ”masa verde”, la finalul setului 4 al finalei cu Corona Braşov.

Volei Alba Blaj - Dinamo 3-2 și 19-17 în setul decisiv, după ce dinamovistele au avut trei mingi de meci

Scorul pe seturi a fost 25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17. În setul decisiv, Dinamo a condus cu 8-3 şi avut şi trei mingi de meci.

În semifinale, Dinamo Bucureşti a trecut de CSM Bucureşti, iar Volei Alba Blaj a eliminat vicecampioana CSO Voluntari.

În 2025, Cupa României a fost câştigată tot de Volei Alba Blaj, care are acum şase trofee în palmares.

Corona Brașov a pierdut la ”masa verde” finala băieților cu SCM Zalău

Tot duminică, la Blaj a avut loc şi finala Cupei României la masculin. Trofeul a revenit formaţiei SCM Zalău, scor 3-1, în finala cu Corona Braşov, deţinătoarea Cupei.

SCM Zalău a câştigat al şaselea trofeu din palmares, în urma unei decizii la ”masa verde”, după ce Corona a greşit, folosind în setul 4, la scorul 24-23, un singur român în teren, nu doi, cum prevede regulamentul. Corona a câştigat setul 4, cu 34-32, pentru 2-2 la general, dar acea schimbare greşită a întors rezultatul, meciul fiind declarat câştigat de SCM Zalău, cu 3-1, scrie news.ro.

În 2025, trofeul a fost câştigat în premieră de Corona Braşov.

Foto: Volei Alba Blaj