Volei Alba Blaj a trecut fără probleme de CSO Voluntari.

CSM Volei Alba-Blaj a învins-o pe CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-0 (26-24, 25-22, 25-16), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima din retur.

Blaj - Voluntari 3-0 după ce ilfovencele câștigaseră ultimele două derby-uri

Campioana şi-a luat astfel revanşa după ce a pierdut în prima etapă la Voluntari (2-3), dar şi pentru eşecul din Supercupă (1-3).

Ariana Pîrv (13 puncte), Drussyla Andressa Felix Costa (12), Ana Viktoria Trcol (11) şi Evilania Martinez Luis (10) s-au remarcat de la gazde.

Nicole van de Vosse (14 puncte) a fost cea mai bună de la Voluntari.

Top 4 din Divizia A1 feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 27 puncte (10 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 24 (10)

3. CSO Voluntari 24 (10)

4. CS Dinamo Bucureşti 23 (10)

Foto: Volei Alba Blaj

Info: Agerpres

