FOTO Câți dușmani și-a făcut Reghecampf! „Blestemul nostru îl urmărește și în România“

Câți dușmani și-a făcut Reghecampf! „Blestemul nostru îl urmărește și în România“ Superliga
Amir Kiarash
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La cum s-a despărțit de ultimele sale două formații, mulți se bucură acum de înfrângerile succesive ale antrenorului de 51 de ani, la cârma roș-albaștrilor.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf și-a relansat cariera de antrenor în fotbalul african, dar nici măcar aici n-a scăpat de o problemă cronică pe care au remarcat-o mulți dintre cei care s-au intersectat cu el, de-a lungul anilor.

Concret, felul în care „Reghe“ se comportă cu cei din jur îi creează o imagine proastă. Fix din acest motiv, el a avut probleme, inclusiv cu colaboratorii săi cei mai apropiați. Exemplele Anton Petrea și Thomas Neubert sunt elocvente, în acest sens.

În Africa, Reghecampf a „reușit“ să ajungă în prim-plan, din motive nedorite, mai întâi, în iunie, iar apoi în septembrie. Felul în care a procedat, atât la Al-Hilal Omdurman (Sudan), cât și la Esperance (Tunisia), i-a creat mulți dușmani. Ceea ce reiese acum din reacțiile care au însoțit ultimele sale nereușite, la FCSB.

La fel ca tunisienii, sudanezii se bucură și ei de problemele lui Reghecampf!

Primii care au rămas mască din cauza felului în care „Reghe“ i-a „trădat“ au fost sudanezii de la Al-Hilal Omdurman. La finalul sezonului trecut, după două trofee cucerite cu această echipă, conducătorii aveau impresia că sunt înțeleși cu antrenorul român pentru prelungirea contractului. Numai că, în iunie, sudanezii s-au trezit cu poza lui Reghecampf din momentul semnării actelor cu... Esperance Tunis!

Prin această plecare, „Reghe“ a „reușit“ să facă praf imaginea frumoasă pe care și-o construise datorită rezultatelor obținute cu Al-Hilal Omdurman. Cu adevărat șocant a fost însă ce a urmat, după numai trei luni, în Tunisia. Pentru că, brusc, Reghecampf a luat decizia de a pune capăt mandatului său de la Esperance, ca să vină la FCSB.

Așa se explică acum reacțiile de bucurie, venite din Tunisia și Sudan, pe fondul înfrângerilor succesive pe care le-a înregistrat antrenorul român, la noua sa echipă.

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„Criza de la Steaua București (n.r. – FCSB) amenință poziția lui Reghecampf! Cele trei înfrângeri succesive au făcut ca patronul echipei să-l atace pe Reghecampf, fostul antrenor al lui Al-Hilal Omdurman, punând sub semnul întrebării capacitatea sa“, au notat cei de la Sudafoot.

Iar jurnalistul Salah Al-Haj Mohamed a mers și mai departe: „Blestemul lui Al-Hilal îl urmărește pe Reghecampf și în România! Asta e ce meriți după ce ai făcut la Al-Hilal“.

Reghecampf are și susținători care îl regretă

Și, totuși, trebuie spus că sunt și oameni care îl asociază pe Laurențiu Reghecampf cu rezultatele bune pe care le-a reușit în Sudan. În acest context, chiar zilele trecute, un articol din presa locală a remarcat că o parte dintre fanii lui Al-Hilal Omdurman speră ca tehnicianul român să se întoarcă pe bancă, pe fondul crizei de la FCSB. Explicația? Jocul practicat de Al-Hilal Omdurman, sub comanda neamțului Josef Zinnbauer, e considerat sub nivelul celui din sezonul trecut. În campania anterioară, cu „Reghe“ pe bancă, Al-Hilal Omdurman a cucerit două trofee și a avansat până în sferturile Champions League.

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