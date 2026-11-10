Laurențiu Reghecampf și-a relansat cariera de antrenor în fotbalul african, dar nici măcar aici n-a scăpat de o problemă cronică pe care au remarcat-o mulți dintre cei care s-au intersectat cu el, de-a lungul anilor.

Concret, felul în care „Reghe“ se comportă cu cei din jur îi creează o imagine proastă. Fix din acest motiv, el a avut probleme, inclusiv cu colaboratorii săi cei mai apropiați. Exemplele Anton Petrea și Thomas Neubert sunt elocvente, în acest sens.

În Africa, Reghecampf a „reușit“ să ajungă în prim-plan, din motive nedorite, mai întâi, în iunie, iar apoi în septembrie. Felul în care a procedat, atât la Al-Hilal Omdurman (Sudan), cât și la Esperance (Tunisia), i-a creat mulți dușmani. Ceea ce reiese acum din reacțiile care au însoțit ultimele sale nereușite, la FCSB.

La fel ca tunisienii, sudanezii se bucură și ei de problemele lui Reghecampf!

Primii care au rămas mască din cauza felului în care „Reghe“ i-a „trădat“ au fost sudanezii de la Al-Hilal Omdurman. La finalul sezonului trecut, după două trofee cucerite cu această echipă, conducătorii aveau impresia că sunt înțeleși cu antrenorul român pentru prelungirea contractului. Numai că, în iunie, sudanezii s-au trezit cu poza lui Reghecampf din momentul semnării actelor cu... Esperance Tunis!

Prin această plecare, „Reghe“ a „reușit“ să facă praf imaginea frumoasă pe care și-o construise datorită rezultatelor obținute cu Al-Hilal Omdurman. Cu adevărat șocant a fost însă ce a urmat, după numai trei luni, în Tunisia. Pentru că, brusc, Reghecampf a luat decizia de a pune capăt mandatului său de la Esperance, ca să vină la FCSB.

Așa se explică acum reacțiile de bucurie, venite din Tunisia și Sudan, pe fondul înfrângerilor succesive pe care le-a înregistrat antrenorul român, la noua sa echipă.