În această seară, de la 20:30, MasterChef ajunge într-un loc cu totul special: Mănăstirea Moldovița. Într-un decor încărcat de istorie și spiritualitate, concurenții vor pregăti un meniu pentru măicuțele și călugării care trăiesc acolo. Dar liniștea locului va fi rapid pusă la încercare de una dintre cele mai tensionate probe ale sezonului.

“Bine ați venit la Mănăstirea Moldovița! Astăzi gătiți aici, într-un loc special, plin de tradiție, de credință, de simplitate, un loc cu oameni care îi duc povestea mai departe. Vă sfătuiesc să nu vă lăsați păcăliți de liniștea locului pentru că dacă nu sunteți atenți, poate fi liniștea de dinaintea furtunii”, le va spune Gina Pistol concurenților.

Aceasta le va impune o regulă neobișnuită: “Pentru a respecta liniștea mănăstirii, nu aveți voie să vorbiți între voi”. În schimb, cei trei chefi au propriile planuri. După ce a câștigat pentru a doua oară consecutiv la probele exterioare, Chef Cătălin Scărlătescu primește dreptul de a le face câte o „surpriză” colegilor săi: îi confiscă lui Chef Sorin Bontea uleiul, iar Chef Florin Dumitrescu rămâne fără zahăr.

De aici, proba se va transforma într-un joc al strategiilor și al provocărilor. În timp ce Florin îi va lua lui Bontea un concurent din echipă, Sorin este pus în situația de a găti fără ulei și de a pregăti un meniu cu influențe turcești: “Eu cum o să le spun măicuțelor acum că am gătit turcește că așa a vrut Dumitrescu. Ștefan cel Mare că e prin zonă, se învârte în mormânt. Cum să gătim turcește în țara lui Ștefan cel Mare?”.

Nici concurenții nu scapă de tensiune. Giani ajunge în conflict cu Chef Scărlătescu, după o serie de reproșuri legate de ritmul și implicarea sa în echipă. Situația se complică și mai mult când Nicoleta îl acuză că a răsturnat tava cu chiftele. „Am un nod în gât, abia aștept să se termine proba asta. E absurd, măcar nu da vina pe altcineva doar pentru că era chef prin zonă. E ca și cum arăți că nu eu, nu eu”, va spune Giani, vizibil afectat de situație.

Cum se va schimba dinamica probei după ce concurenții vor primi, în sfârșit, permisiunea de a vorbi și care dintre echipe va ajunge la testul sub presiune, telespectatorii vor afla în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.