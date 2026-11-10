Virgil van Dijk este, fără doar și poate, unul dintre cei mai buni fundași din ultimul deceniu. Acesta a făcut performanță atât la Liverpool, cât și la echipa națională a Țărilor de Jos. Totuși, acesta a primit o veste grea înainte de următoarea acțiune a echipei naționale.

Virgil van Dijk, OUT din naționala Țărilor de Jos

Căpitanul Virgil van Dijk şi atacantul Brian Brobbey s-au retras din lotul Ţărilor de Jos pentru ultimele două meciuri din grupa Ligii Naţiunilor, a anunţat luni Asociaţia Olandeză de Fotbal (KNVB).

Van Dijk a jucat în victoria lui Liverpool cu ​​3-1 la Crystal Palace duminică, menţinându-şi recordul de a juca fiecare minut în Premier League în acest sezon, dar un comunicat al KNVB a indicat că nu este disponibil.

Anterioara selecţie internaţională a lui Van Dijk, în victoria cu 2-1 împotriva Serbiei la începutul lunii octombrie, a fost cel de-al 100-lea meci în naţională.

Atacantul Brobbey a jucat pentru Sunderland în victoria lor cu 1-0 împotriva lui Chelsea duminică, dar nu este apt, potrivit FA.

Brobbey a fost titular în egalul 1-1 împotriva Germaniei în meciul de deschidere al Ligii Naţiunilor din septembrie, dar a trebuit să părăsească terenul accidentat la puţin peste o jumătate de oră de la începerea meciului şi a ratat partidele ulterioare împotriva Serbiei (de două ori) şi Greciei.

Nu au fost convocaţi înlocuitori pentru aceşti doi jucători, lotul olandez rămânând cu 23 de jucători.

Olanda va găzdui Grecia la Amsterdam vineri pentru meciul din Grupa A, apoi va face o deplasare la Berlin pentru a înfrunta Germania luni.

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