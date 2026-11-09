Naționala României de volei masculin, parcurs peste așteptări la EURO 2026.

România a surprins plăcut voleiul european cu evoluția naționalei masculine de la EURO 2026, iar mulți privesc diferit sportul din țara noastră. Selecționata noastră a încheiat participarea la EuroVolley 2026 cu fruntea sus, în primele 8 de pe continent, în urma rezultatelor: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa (Grupa D), 3-0 cu Ucraina (optimi) şi 0-3 cu Franţa (sferturi).

Selecționerul Sergiu Stancu, despre visul naționalei de volei masculin a României: ”Să luăm medalie la EURO sau la Mondial”

Sunt așteptări mari și de la turneele finale următoare, iar selecționerul Sergiu Stancu a declarat, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, că simte energia României la un nivel foarte bun. Acum, visează mai departe, la o performanță majoră la Cupa Mondială din 2027.

Totuși, marele vis al lui Sergiu Stancu este câștigarea unei medalii! În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

”Cred că aceste două Campionate Europene pot rămâne în istoria sportului românesc. Mi-aș dori să luăm și o medalie la o competiție majoră, la un EURO sau la Mondial.

Precedentul Mondial a fost în Filipine, a fost o călătorie cu avionul de 11 ore. A fost o experiență inedită, mai ales că ne-am întors după 43 de ani la un Mondial. A trebuit să ne acomodăm cu fusul orar, într-o țară exotică, cu tot ce înseamnă în sine un astfel de eveniment.

Acum, ne dorim să facem mai mult la următorul Mondial, din Polonia”, a spus Sergiu Stancu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.