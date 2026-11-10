Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Italiei şi Franţei, care va avea loc joi, de la ora 21:45 (ora României), pe Stadionul San Siro din Milano, în Grupa A1 a Ligii Naţiunilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Cei doi frați Kovacs, Marica, Tunyogi și Popa, delegați la Italia - Franța de pe San Siro

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs.

Arbitru video a fost desemnat olandezul Dennis Higler, în timp ce Cătălin Popa va fi arbitru asistent video.

Observator UEFA pentru arbitri a fost nominalizat cipriotul Costas Kapitanis, în timp ce luxemburghezul Charles Schaack va fi delegat UEFA.

Înaintea ultimelor două etape, Franţa conduce în grupă, cu 10 puncte, urmată de Italia, 7 puncte, Belgia, 6 puncte, Turcia, 0 puncte. Primele două clasate se califică în sferturile de finală.