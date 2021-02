Ziua nuntii li s-a transformat in cosmar. E cel mai hulit cuplu al momentului. Imagini ireale pe timp de pandemie

O nunta desfasurata la finalul saptamanii trecute la Madrid a starnit indignare pe retelele de socializare si nu numai.

In conditiile in care valul trei al pandemiei cu coronavirus e in plina desfasurare, iar Spania e una dintre tarile cele mai afectate, imaginile de mai jos par desprinse dintr-o alta lume, paralela. E vorba despre celebrarea unei casatorii ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat de un an incoace.

Esto es una boda de la alta burguesía (Jaime Navarro, empresario y ex canterano del RMadrid, y Beatriz Ungría, emparentada con realeza de Bulgaria) en el Casino de Madrid, sin mascarillas ni distancia de seguridad. El menú más barato por persona son 140€

pic.twitter.com/fHFxV3DME6 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 7, 2021

Protagonistii negativi au fost Jaime Navarro, un afacerist care a cochetat si cu fotbalul, si proaspata sa sotie, Beatriz Hungria, o tanara care are ceva legaturi familiale cu familia regala a Bulgariei. In videoclipurile care circula online si care au starnit furia privitorilor se poate vedea cum mirii si invitatii danseaza si se bucura, fluturand servetele albe, fara nici o masura de protectie, mastile si distantarea fiind elemente care lipsesc cu desavarsire din peisaj.

Chiar daca Jaime si Beatriz sustin ca toti cei prezenti au efectuat teste PCR inainte de nunta, scenele reproduse de la Cazinoul din Madrid sunt de natura sa le transforme cea mai frumoasa zi din viata intr-una de cosmar, tinand cont de criticile violente la care au fost supusi.

Tweet Madrid nunta cosmar Citeste si: