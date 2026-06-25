Ce surpriză! Fotbalistul umilit de antrenor în Champions League semnează pe cinci ani

Antonin Kinsky (23 de ani), portarul lui Tottenham, își va prelungi contractul cu încă cinci sezoane și va avea și opțiunea unui sezon adițional, până în 2032, anunță Sky Sports.

Kinsky își prelugenște contractul cu Tottenham după un moment cumplit

Vestea vine la ceva mai mult de trei luni după ce Kinsky a fost în prim-planul unei seri negre. Portarul ceh al lui Tottenham a gafat grav de două ori în partida cu Atletico Madrid (2-5), din Champions League, și a fost înlocuit de antrenorul Igor Tudor după doar 17 minute.

În ciuda perioadei foarte dificile pe care a traversat-o, Kinsky a revenit între buturile lui Tottenham și a fost om de bază sub comanda lui Roberto De Zerbi în ultimele etape din Premier League, care au adus salvarea de la retrogradare.

Kinsky a fost cumpărat de Tottenham la începutul anului 2025, de la Slavia Praga, pentru 16,5 milioane de euro. Până acum a strâns 20 de meciuri și a încasat 29 de goluri.