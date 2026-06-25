OFICIAL Adversara lui U Cluj l-a prezentat pe jucătorul lui Paris Saint-Germain: "Transfer total atipic!"

Adversara lui U Cluj l-a prezentat pe jucătorul lui Paris Saint-Germain: &quot;Transfer total atipic!&quot; Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo Kiev va fi adversara Universității Cluj în primul tur preliminar din Europa League.

TAGS:
Pierre MounguenguePSGDinamo KievU ClujUcraina
Din articol

Clasată doar pe locul 4 în campionat, Dinamo Kiev a obținut calificarea în Europa League după ce a câștigat Cupa Ucrainei. Formația antrenată de Igor Kostyuk efectuează în prezent un cantonament în Austria și lucrează la campania de transferuri.

Dinamo Kiev l-a adus pe atacantul Pierre Mounguengue, de la PSG

Dinamo Kiev a realizat până acum trei transferuri în această vară - portarul ucrainean Ilya Olkhovyi, cumpărat de la Nyva Ternopil cu 100.000 de euro, experimentatul fundaș central polonez Tomasz Kedziora, liber de contract după despărțirea de PAOK și tânărul atacant Pierre Mounguengue, care tocmai și-a încheiat înțelegerea cu Paris Saint-Germain.

Pierre Mounguengue are doar 18 ani, s-a născut în Franța și are origini congoleze. A sosit în academia lui Paris Saint-Germain în 2021, iar Luis Enrique l-a debutat la prima echipă într-un meci din Ligue 1 contra lui Lorient (2-2), luna trecută.

Mounguengue, internațional francez U19, vine după un sezon impresionant la echipa de juniori a lui PSG. A marcat nu mai puțin de 21 de goluri și a oferit 12 pase decisive în 34 de partide. La 30 iunie îi expiră contractul cu formația franceză și a decis să semneze din postura de jucător liber cu Dinamo Kiev.

Transferul lui Pierre Mounguengue este descris de jurnaliștii ucraineni de la Sport.ua drept unul "total atipic", având în vedere că este vorba de un fotbalist care aparținea de campioana Europei și vine după un sezon foarte bun.

  • Pierre mounguengue 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo Kiev va înfrunta U Cluj pe 9 și 16 iulie, în primul tur preliminar din Europa League. Învingătoarea se va duela ulterior cu PAOK Salonic. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
ULTIMELE STIRI
România - Brazilia 30-28, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20. Victorii cu emoții uriașe, suntem în Main Round!
România - Brazilia 30-28, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20. Victorii cu emoții uriașe, suntem în Main Round!
Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova: ”Record all-time în România”
Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova: ”Record all-time în România”
Dinamo și-a prezentat noul jucător: ”Bine ai venit!”
Dinamo și-a prezentat noul jucător: ”Bine ai venit!”
Când se pun în vânzare biletele pentru Universitatea Craiova - ”U” Cluj în Supercupa României și cât costă cel mai ieftin
Când se pun în vânzare biletele pentru Universitatea Craiova - ”U” Cluj în Supercupa României și cât costă cel mai ieftin
Dinamo încă nu a trecut peste barajul cu FCSB: ”Nu e corect!”
Dinamo încă nu a trecut peste barajul cu FCSB: ”Nu e corect!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica



Recomandarile redactiei
Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova: ”Record all-time în România”
Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova: ”Record all-time în România”
România - Brazilia 30-28, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20. Victorii cu emoții uriașe, suntem în Main Round!
România - Brazilia 30-28, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20. Victorii cu emoții uriașe, suntem în Main Round!
Jurgen Klopp a numit favorita la câștigarea Cupei Mondiale: ”Asta am văzut”
Jurgen Klopp a numit favorita la câștigarea Cupei Mondiale: ”Asta am văzut”
Dinamo și-a prezentat noul jucător: ”Bine ai venit!”
Dinamo și-a prezentat noul jucător: ”Bine ai venit!”
Dinamo încă nu a trecut peste barajul cu FCSB: ”Nu e corect!”
Dinamo încă nu a trecut peste barajul cu FCSB: ”Nu e corect!”
Alte subiecte de interes
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

stirileprotv Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a găsit un pui de pisică și l-a luat acasă. După ce l-a dus la veterinar, pentru că era agresiv, a avut o surpriză

stirileprotv O femeie a găsit un pui de pisică și l-a luat acasă. După ce l-a dus la veterinar, pentru că era agresiv, a avut o surpriză

Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

stirileprotv Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!