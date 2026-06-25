Clasată doar pe locul 4 în campionat, Dinamo Kiev a obținut calificarea în Europa League după ce a câștigat Cupa Ucrainei. Formația antrenată de Igor Kostyuk efectuează în prezent un cantonament în Austria și lucrează la campania de transferuri.

Dinamo Kiev l-a adus pe atacantul Pierre Mounguengue, de la PSG

Dinamo Kiev a realizat până acum trei transferuri în această vară - portarul ucrainean Ilya Olkhovyi, cumpărat de la Nyva Ternopil cu 100.000 de euro, experimentatul fundaș central polonez Tomasz Kedziora, liber de contract după despărțirea de PAOK și tânărul atacant Pierre Mounguengue, care tocmai și-a încheiat înțelegerea cu Paris Saint-Germain.

Pierre Mounguengue are doar 18 ani, s-a născut în Franța și are origini congoleze. A sosit în academia lui Paris Saint-Germain în 2021, iar Luis Enrique l-a debutat la prima echipă într-un meci din Ligue 1 contra lui Lorient (2-2), luna trecută.

Mounguengue, internațional francez U19, vine după un sezon impresionant la echipa de juniori a lui PSG. A marcat nu mai puțin de 21 de goluri și a oferit 12 pase decisive în 34 de partide. La 30 iunie îi expiră contractul cu formația franceză și a decis să semneze din postura de jucător liber cu Dinamo Kiev.

Transferul lui Pierre Mounguengue este descris de jurnaliștii ucraineni de la Sport.ua drept unul "total atipic", având în vedere că este vorba de un fotbalist care aparținea de campioana Europei și vine după un sezon foarte bun.