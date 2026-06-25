Oltenii au câștigat eventul, Cupa României și campionatul, primul după o pauză de 35 de ani, astfel că vor ataca următoarea stagiune cu mult entuziasm și cu visul unei calificări în UEFA Champions League.

Înainte de startul noului sezon, Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele, iar fanii nu au stat prea mult pe gânduri. Nu mai puțin de 8.000 de suporteri și-au asigurat deja locul în tribunele de pe ”Ion Oblemenco” la meciurile echipei favorite.

Universitatea Craiova a făcut anunțul: ”Record all-time în România!”

Potrivit anunțului făcut de club, cifra reprezintă un ”record all-time în România”. Cel mai mic preț al unui abonament este de 130 de lei, în zona peluzelor, pentru cei care au fost abonați și în sezoanele precedente, în timp ce loc la VIP ajunge la 1689 de lei.

„Record all-time în România! Peste 8.000 de campioni și-au asigurat locul în casa Științei pentru noul sezon și numărătoarea continuă.

„Vulcanul” alb-albastru va fierbe din nou. Luptăm împreună!”, a transmis Universitatea Craiova.