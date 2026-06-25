CM 2026, cu 48 de naţiuni şi 104 meciuri, este pregătită să depăşească cu mult volumele de pariuri ale turneului din 2022 din Qatar, potrivit unor lideri şi experţi din industrie, ajutată de jocuri de noroc mai reglementate, oferte de produse mai ample şi amploarea afacerii în Statele Unite.

Flutter Entertainment, care include mărci precum FanDuel, Paddy Power, Betfair, Sisal, Sportsbet şi Sky Bet, a declarat că, dincolo de SUA, turneul extins a însemnat o implicare mai mare pe pieţele unde are o prezenţă puternică, inclusiv Marea Britanie, Spania, Brazilia, Australia şi Canada.

Pariuri de 50 de miliarde de dolari pe Cupa Mondială!

”Ne aşteptăm ca Mondialul să fie cel mai mare eveniment de pariuri din toate timpurile, având în vedere formatul extins, precum şi avantajul faptului că este găzduit parţial pe piaţa noastră cheie, SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Flutter.

Cea mai mare companie de pariuri online din lume se aşteaptă să aibă aproximativ 10 milioane de clienţi pe diferitele sale platforme şi să gestioneze 100.000 de pariuri pe minut la nivel global în momentele de vârf ale Cupei Mondiale.

”În general, ne aşteptăm ca mizele să fie cel puţin duble faţă de cele pe care le-am experimentat în Qatar”, a adăugat oficialul lui Flutter.

Se prognozează că pariurile totale la Cupa Mondială sunt peste 50 de miliarde de dolari la nivel global, depăşind cele 35 de miliarde de dolari pentru ediţia din 2022. Un factor cheie al creşterii este peisajul de reglementare în schimbare din SUA, unde accesul la pariuri legale a crescut la 65% din populaţie, de la aproximativ 40% în 2022.

Meciurile de deschidere pentru Statele Unite şi Brazilia au fost cele mai importante două meciuri de fotbal ale FanDuel din toate timpurile în ceea ce priveşte numărul de clienţi activi, în timp ce aceleaşi două meciuri au fost cele mai mari evenimente din istoria casei de pariuri sportive pentru gigantul american DraftKings, atât pentru clienţii cu pariuri fixe, cât şi pentru cei activi, scrie Agerpres.

Deutsche Bank are o proiecţie de bază de 3,3 miliarde de dolari pentru Cupa Mondială în SUA, condusă de FanDuel şi DraftKings, aproape dublu faţă de cifrele proiectate pentru Super Bowl-ul din acest an.

Entain Group, care numără printre mărcile sale Ladbrokes, Coral, BetMGM, Sportingbet, bwin şi Sports Interaction, a declarat că orele şi locaţiile meciurilor sunt factori cruciali pentru casele de pariuri şi că beneficiază de prezenţa sa în SUA şi Brazilia, deşi directorul său executiv Stella David a anticipat la începutul acestui an o ”cursă în montagne russe” din cauza numărului mare de echipe şi a meciurilor dezechilibrate, cu scoruri mari.

Dar o provocare pentru casele de pariuri va fi transformarea entuziasmului de la Cupa Mondială într-o implicare pe termen lung.