LIVE VIDEO România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30!

România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30! Handbal
SPORT.RO
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Mondialul de handbal feminin Under 20 se desfășoară în China.

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Echipa nationala de handbal femininCampionatul Mondial U20 de handbal femininVoyoEnryka BodijarAlexandra VoicuDaria Mihăilă
Din articol

Astăzi, LIVE pe VOYO de la ora 13:30, naționala României joacă împotriva Braziliei în al doilea meci de la Campionatul Mondial Under 20 de handbal feminin.

România - Canada 40-15 în primul meci

Ieri, tricolorele au debutat fără emoții la turneul final: 40-15 cu Canada!

Marcatoarele României au fost: Bodijar (7), Voicu (6), Mihăilă (6), Tulea (4), Stan (3), Niță (3), Marton (3), Vintilă (2), Trușcă (2), Hrenaru (2), Utan (1), Rusu (1).

Tricolorele, în grupă cu Canada, Brazilia și Germania

Turneul final se desfășoară în perioada 24 iunie - 6 iulie, la Jinzhong, și reunește la start 32 de echipe naționale.

România face parte din grupa C, alături de Germania, Brazilia și Canada. 

După duelul cu nord-americancele, echipa pregătită pentru această competiție va întâlni Brazilia pe 25 iunie și Germania pe 27 iunie.

România, de două ori campioană mondială de tineret, în 1995 și 1999

Obiectivul este calificarea în grupele principale, acolo unde vor ajunge primele două clasate din fiecare serie. Ulterior, cele mai bune opt echipe ale competiției vor avansa în sferturile de finală.

Naționala noastră a cucerit de două ori titlul mondial la categoria U20, în 1995 și 1999. Cea mai recentă medalie a venit în 2016, când „tricolorele” au obținut bronzul mondial.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U20 din 2026

Portari: Ioana Niță (HC Zalău), Anastasia Roșu (Rapid), Beatrice Tunariu (Măgura Cisnădie)

Extreme stânga: Alexia Niță (HC Zalău), Daria Mihăilă (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Gabriela Tulea (Rapid), Sara Trușcă (SCM Rm. Vâlcea)

Linia de 9 metri: Enryka Bodijar (SCM Craiova), Mioara Ciubotaru, Bianca Vintilă (HC Zalău), Teodora Damian (Minaur Baia Mare), Evelyn Marton (Sepsi Sf. Gheorghe), Anamaria Șerban (Corona Brașov), Martina Stan (Gloria Bistrița), Alexandra Voicu (CSM București), Riana Rusu (CNOPT Bistrița)

Pivoți: Daria Utan (Gloria Bistrița), Ioana Hrenaru (CSM Iași).

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