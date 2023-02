Mijlocașul central din Giulești se pregătește intens pentru căsătoria cu Mailis Zlatin, o conațională pe care a cunoscut-o la Londra, cu care are o relație de peste 6 ani de zile și pe care a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe la Paris.

Conform informațiilor de pe rețelele sociale, Mailis a practicat patinajul artistic și are carnet de antrenoare, a studiat International Business Management la University of West London, a înființat firma de cosmetice Nails by Nature și a lucrat pentru compania petrolieră Alexela, Uniunea Studenților de la University of West London și Brentford Football Club.

"Mă voi căsători în Estonia. Vom face nunta acolo, cu familia și prietenii"

"În acest moment, eu și logodnica mea ne pregătim de nuntă, care va avea loc în iunie. Tot ce fac în afara terenului se îndreaptă spre acest eveniment. Vin aici, mă antrenez, apoi merg acasă și mă ocup cu pregătirea nunții. Sunt multe lucruri de rezolvat și acesta este țelul meu acum. Mă voi căsători în Estonia, vom face nunta acolo, cu familia și prietenii.

Nu știu dacă petrecerea burlacilor va avea loc în România. Asta nu știu, nu eu hotărăsc, nu depinde de mine. Am auzit că nunțile din România... Dacă aș compara nunta mea cu cele din România, va fi una mică. Aici aveți peste 200, poate 300 de invitați, în Estonia nu e o tradiție să vină atâta lume la o nuntă.

Deci va fi fără lăutari, fără... (râde). Vom avea ceva muzică, câțiva cântăreți. Am închiriat deja locul unde se va ține petrecerea. Vom avea alături doar cercul apropiat de rude și prieteni. Vom încerca să avem și ceremonia în același loc unde vom organiza petrecerea. Dar mai avem multe lucruri de stabilit. Deocamdată, toate eforturile se duc către organizarea nunții, pentru că e un eveniment pe care îl ai o dată în viață și vrei să iasă foarte bine.

S-a apucat de fotbal la 4 ani și a jucat deja în șase țări

Aveam 4 ani când tata m-a dus la antrenament. Sincer, eram atât de mic, încât nici nu am amintiri de atunci. Mi-a plăcut mult și se pare că m-am descurcat bine. Pot să spun că a fost dragoste la prima vedere între mine și fotbal. Nu am făcut alte sporturi, am jucat doar fotbal. Avem multă zăpadă în Estonia și oamenii practică sporturi de iarnă. Nu am făcut la nivel profesionist niciun sport de iarnă. Bineînțeles că am făcut schi fond, dar e un hobby, nu sunt profesionist.

Am jucat în multe țări. Am fost junior la Levadia, apoi am ajuns în Anglia, am jucat pentru Fulham. Am fost împrumutat la Ross County, în Scoția. De acolo am fost în Slovenia, la Domzale. Am trecut prin Norvegia, pe la Bodo/Glimt, iar acum sunt aici. Am fost în multe locuri. M-am simțit bine în Anglia. A fost bine la Fulham, e un club de top. Acum s-au întors în Premier League. Au o academie de top, iar viața în Londra e frumoasă, pentru că e un oraș mare. Mi-a plăcut acolo.

Spune că traficul din București nu e cel mai rău pe care l-a înfruntat

Cum am ajuns în România? Știu că agentul meu și scouterul de la Rapid erau în legătură. Contractul meu în Norvegia se termina și exista interes de la Rapid. Mi-a plăcut clubul și, practic, am venit și am semnat. Nu mi-a fost frică să vin în România. Rapid e un club mare, mi-au arătat care sunt planurile lor. Nu mi-a fost frică deloc. Dacă nu veneam să văd cum stau lucrurile în România și la Rapid, poate că eram puțin reticent, la fel cum aș fi fost dacă m-aș fi dus în alte țări. Am vorbit cu mulți oameni, de asemenea, agentul meu mi-a zis că este un loc frumos. Am văzut fanii, stadionul, orașul și nu am avut dubii.

E un trafic intens în București, dar nu ai ce să faci. Te poți plânge, dar nu îl poți schimba. Nu trebuie să te plângi, doar trebuie să te descurci cum poți. Părerea mea e că nu e cel mai rău trafic posibil, pentru că am stat și în Londra, iar acolo e și mai rău. Sigur, e o diferență mare față de Estonia. E o țară mai mică, sunt doar 500.000 de locuitori în Tallinn, aici sunt de patru-cinci ori mai mulți oameni, deci e mult mai aglomerat.

Clima nu a fost o mare problemă. Ok, vara este mai răcoare în Estonia, pentru că aici este foarte cald. Dar iarna... o săptămână ningea în România, iar în Estonia erau 0 sau +3 grade. Acum, aici se încălzește vremea, iar acolo sunt -4 sau -5 grade. Per total, cred că Estonia este o țară mai rece ca România, dar nu am probleme", a declarat Mattias Kait pentru Sport.ro.

Kait a făcut junioratul la Fulham

Mattias Kait (24 de ani / 186cm) este născut la Tallinn și s-a format la academiile celor de la Levadia Tallinn (2006-2014) și Fulham (2014-2018). La seniori a fost legitimat la cluburile Ross County (2018, împrumutat / Scoția), Fulham (2019 / Anglia), NK Domzale (2019-2021 / Slovenia), Bodo/Glimt (2021-2022 / Norvegia) și FC Rapid 1923 (2022-2023 / România). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Estoniei și a debutat la reprezentativa de seniori a țării baltice în 2016, strângând 45 de meciuri și 8 goluri pentru "Sinisargid". Are 22 de prezențe pentru Rapid, în acest sezon, și este cotat la 800.000 de euro.

Text - Gabriel Chirea

Foto - mailiszlatin (Instagram), Gabriel Chirea