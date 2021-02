Man si Mihaila au nimerit intr-un COSMAR! Parma, a 4-a infrangere la rand! N-a mai dat gol in Serie A de pe 17 ianuarie. Man, invizibil! Mihaila, ratare URIASA

Dennis Man si Valentin Mihaila au intrat in repriza secunda in Parma 0-3 Bologna.

Man i-a luat locul lui Bani in minutul 46, dar n-a avut realizari notabile in repriza pe care a jucat-o. Man a intrat cand scorul era deja 0-2, dupa reusitele lui Musa Barrow (15 si 33). Mihaila si-a facut aparitia pe gazon in minutul 70, in locul lui Kurtic. Fostul jucator al Craiovei a trecut pe langa gol in minutul 88, cand Zirkzee l-a lasat singur cu portarul advers. Mihaila a trimis insa peste poarta dintr-o pozitie foarte buna. Dupa 4 minute, s-a facut 0-3. Orsolini a inscris in al doilea minut de prelungire.



Parma a pierdut la 0 ultimele 3 jocuri de campionat. N-a mai inscris de pe 17 ianuarie, cand facea 1-1 la Sassuolo. Ultima victorie a Parmei vine din 2020! Pe 30 noiembrie, Parma castiga la Genoa cu 2-1. Au urmat 4 egaluri si 7 infrangeri, care au dus echipa pe locul 19 in Italia, cu 13 puncte. Doar Crotone sta mai rau. Echipa lui Dragus are 12 puncte in 21 de meciuri.