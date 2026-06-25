Tehnicianul este analist TV pentru un post de televiziune din Germania în perioada CM 2026, iar recent a fost întrebat direct despre favorita la câștigarea marelui trofeu.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Klopp a numit Germania, care este deja calificată în fazele eliminatorii ale competiției după 7-1 cu Curacao și 2-1 cu Coasta de Fildeș. În ultima etapă, nemții se vor duela cu Ecuador, formație care are nevoie de puncte pentru accederea în șaisprezecimi.

Jurgen Klopp: ”Favorită? Germania”

În plus, fostul campion din Premier League a dat și câteva argumente pentru care vede Germania favorită pentru titlul mondial, pe care l-a câștigat ultima oară în 2014, la Campionatul Mondial găzduit de Brazilia.

„(n.r. - despre favorita) Germania. Până acum, două victorii, una mare, dar mai presus de toate am văzut schimbări care au funcționat și o echipă unită.

Cred că toate favoritele vor fi în sferturi, pentru că valoarea va face diferența, alături de echipele care și-au ridicat nivelul și aici am în minte două exemple: Norvegia, care are o generație extraordinară, și Japonia”, a spus Klopp, potrivit AS.com.

Curaçao - Coasta de Fildeş şi Ecuador - Germania, ultimele meciuri din Grupa E de la Campionatul Mondial, se dispută în această seară.

Ambele partide vor începe la ora 23:00 și vor decide, în afara deja calificatei Germania, cealaltă/celelalte echipă/echipe calificată/calificate din grupă în șaisprezecimile CM 2026.

Ecuador, presiune uriașă înainte de meciul cu Germania

În timp ce Germania nu mai poate rata primul loc, sud-americanii sunt pe locul trei în Grupa E cu un singur punct şi în pericol de a fi eliminaţi. Între timp, Beccacece a fost tot mai criticat pentru evoluţia de la Mondialul din SUA, Mexic şi Canada.

”Am încredere deplină în jucătorii mei, nu trebuie să schimb prea multe, dar Germania este cu siguranţă o echipă puternică, un adversar dificil”, a spus Beccacece. El a adăugat că singura problemă a fost lipsa de precizie a echipei sale în faţa porţii.