Articol scris de Matei Barbu

Echipa Africana a invins Coreea de Sud cu scorul de 1-0, azi-noapte, pe stadionul Estadio BBVA. Thapelo Maseko a reușit sa înscrie în minutul 63, africanul a marcat printr-o execuție precisă, asigurându-le sud-africanilor o calificare istorică în șaisprezecimile de finală ale turneului.

Scenariul meciului, Africa de Sud - Coreea de Sud

Jucând în fața unei tribune predominant coreene, Africa de Sud a început mai bine la Monterrey. La început, Maseko a avut o contraatac promițător, interceptat în ultimul moment de fundașul coreean Lee Gihyuk. Mai târziu, în timpul reprizei, Kim Seunggyu a făcut două parade excelente, prima parând șutul lui Thalente Mbatha de la distanță, apoi respingând șutul lui Evidence Makgopa de la distanță mică.

După pauză, Hong Myungbo a renunțat la prudență, făcând trei schimbări, inclusiv introducerea talismanului Son Heungmin, în încercarea de a schimba scorul în favoarea Republicii Coreene. Cu toate acestea, în timp ce coreenii insistau să deschidă scorul, o rezervă sud-africană a făcut diferența.

Împotriva cursului jocului, Teshpang Moremi a recuperat mingea pe aripa stângă, a depășit un fundaș și a trimis o minge în careu. Maseko a controlat mingea spre piciorul stâng și a înscris golul victoriei la poarta apropiată.

Ce a spus Maseko dupa meciul Africa de Sud - Coreea de Sud: ”Este incredibil, pare un vis. Mulțumesc fanilor, au dat totul. Acest lucru este pentru toți cei care ne-au susținut, dar și pentru cei care nu au avut. Au fost mulți oameni care nu au crezut în noi. Am trecut prin momente dificile. Dar această echipă a arătat că este capabilă și puternică.”

Thapelo Maseko, marcatorul Africii de Sud: ”Este dificil de explicat cum se simte asta. Este o experiență fantastică. Am jucat foarte bine și ne-am creat ocazii. Tactic ne-am descurcat foarte bine, iar Republica Coreea nu a putut găsi spațiile pe care și le dorea.

Am marcat golul și apoi au fost 20 de minute cu un ritm cardiac foarte ridicat. Ceea ce am făcut în ultimii cinci ani este uimitor. Când lucrezi împreună atât de mult timp, există o conexiune și este mai mult decât o relație între antrenor și jucători, am devenit prieteni. Trebuie doar să ne bucurăm de asta.”