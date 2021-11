Ilie Năstase întoarce armele împotriva lui Marica! Fostul jucător de tenis face acuzații grave

Ciprian Marica a inițiat o acțiune în instanță la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, în încercarea de a-l scoate pe Ilie Năstase din fundație, însă după trei înfățișări cazul a fost respins. Ulterior, pe 7 octombrie, Marica a mai depus o cerere către același tribunal, iar de această dată i-a fost aprobată, iar Ilie Năstase a fost șters din Fundația care îi poartă numele.

Ilie Năstase nu cedează și spune că îl va da în judecată pe Ciprian. Acesta va fi ajutat de avocatul lui Țiriac.

„Am auzit că s-a dus pe la Judecătorie și prima oară a fost refuzat și s-a băgat în fundație pe el președinte, pe tatăl lui și pe unchiul lui și pe mine m-au dat afară, m-au scos din fundație. A trebuit să ajung la spital din cauza asta mi s-a făcut rău.

Într-adevăr ieri m-am întâlnit cu el și cu soția și au spus că au venit să ne anunțe că nu mai sunt în fundație și atunci m-am sculat și am plecat de la masă. Nu am înțeles ce hârtie a putut să ducă la judecătorie să mă dea afară pe mine care am făcut fundația de 22 de ani mă chinui să iau terenul.

Un membru fondator al unei fundații nu poți să-l dai afară fără să voteze ceilalți. N-ai cum. Pe mine m-au scos. E urât îmi pare rău. L-am considerat pe Ciprian băiat ca lumea când a venit la mine să închirieze doar un teren de fotbal. Așa a început, după aia a vrut să se extindă peste tot să ia tot.și terenurile mele de tenis pe care i le-am închiriat lui și ce a mai rămas pe aici. Nu știu cine l-a învățat, dar cred că l-a învățat greșit.

Am avocatul domnului Tiriac care o să se ocupe de mâine sau de luni și mergem să vedem actele depuse de el de ce au fost aprobate.

O să fac plângere la poliție. Nu mai e cale de împăcare. El e pe acte acum președintele Fundației mele. E un furt”, a spus Ilie Năstase în cadrul unei conferințe de presă.

Miza conflictului dintre cei doi ar fi terenurile extrem de valoroase ale Bazei Voința, care se află în patrimoniul fundației ce îi poartă numele lui Ilie Năstase.