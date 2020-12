VIDEO Impresionant! Aterizare de urgenta pe autostrada. Soferii au INCREMENIT cu piciorul pe frana

Un avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa faca o aterizare de urgenta printre masini, incident incheiat in mod fericit.

O aeronava in fata ta, pe carosabil, e ultimul lucru pe care ti-l imaginezi ca s-ar putea petrece atunci cand conduci pe o autostrada. S-a intamplat insa acest lucru in statul american Minnesota, pe drumul de mare viteza 35W, in miez de noapte, cand soseaua nu era foarte aglomerata.

In imaginile devenite virale se poate vedea cum apare in cadru un avion monomotor confruntat cu o problema tehnica, pilotul alegand varianta disperata de a ateriza pe autostrada. Probabil ca socul a fost maxim pentru cei doi soferi care s-au vazut depasiti de un obiect zburator, acestia apasand pedala de frana in mod instantaneu.

In schimb, dupa ce a ajuns pe asfalt, aeronava si-a continuat drumul pana cand una dintre aripi a lovit o camioneta aflata pe acelasi sens de mers. Din fericire, totul s-a incheiat doar cu pagube materiale, fara ca persoanele implicate sa aiba de suferit.

