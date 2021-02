Investitie de un miliard de euro in Romania! E fara precedent: cum va arata drumul dupa ce va fi gata

62 de firme sunt interesate de proiectul autostrazii cu o valoare estimata de 1 miliard de euro.

Este vorba despre cei 40 de km de autostrada dintre Poarta Salajului si Nusfalau, tronson care include si realizarea tunelului pe sub dealul Meses, din apropierea Zalaului.

Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, este de parere ca exista un interes enorm pentru realizarea acestei lucrari. Actualul ministru de Interne a declarat ca vor fi selectate 6 oferte, companiile urmand a fi invitate sa depuna ofertele tehnice si financiare.

Acestea vor fi alese pe baza unor criterii, cum ar fi experienta in tuneluri realizate in state membre ale Uniunii Europene, experienta in tot ce inseamna executia de poduri si cifra de afaceri, care trebuie sa fie de minim un miliard de euro.

Ulterior, dupa minim 6 luni, daca nu vor exista contestatii, va putea fi semnat contractul de proiectare si executie pentru tronsonul Poarta Salajului - Nusfalau, inclusiv tunelul pe sub Meses.

