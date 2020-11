Soc in Rusia! Putin ar putea renunta la functia de presedinte! Motivul teribil din spatele acestei vesti 

Putin s-ar pregati sa se retraga din scaunul de presedinte, spun sursele de la Moscova.

In Rusia circula zvonul cum ca Vladimir Putin (68 de ani) ar intentiona sa demisioneze. In urma cu cateva zile parlamentarii rusi au depus o propunere legislativa prin care fostii presedinti ai tarii sa primeasca imunitate pe viata.

Intr-o declaratie pentru publicatia engleza The Sun, Valery Solovei, un cunoscut politolog rus, a declarat faptul ca prietena lui Putin, Alina Kabaeva (37 de ani) alaturi de cele doua fiice ale acestuia vor sa-l convinga sa renunte la functia de presedinte.

Politologul rus ar fi spus ca Putin ar intentiona sa faca o declaratie in ianuarie cu privire la cedarea presedintiei: "Familia are o influenta asupra lui. El intentioneaza sa-si faca publice planurile de predare in ianuarie."

Sovoloy ar fi sugerat faptul ca Vladimir Putin ar putea fi bolnav de Parkinson, dupa ce a presedintele ar fi prezentat simptomele acestei boli la ultimele aparitii publice.

Cei care au studiat filmarile recente ale lui Putin au remarcat ca picioarele lui pareau in miscare constanta si ca parea sa aiba dureri in timp ce strangea cotiera unui scaun. Se observa de asemenea cum putin isi zvarcolea degetele in timp ce tinea un pix si apuca o ceasca despre care se crede ca ar fi continut un cocktail de analgezice.

Stafful presedintelui rus a declarat ca aceste zvonuri sunt false si ca Putin se simte intr-o conditie excelenta. De asemenea, purtatorul lui de cuvant, Dmitry Peskov, a declarat ca fiind fara sens ultimele stiri privind sanatatea presedintelui.

Cat despre decizia parlamentului de a-i acorda imunitatea pe viata lui Putin, Peskov spune: "Aceasta practica este aplicata in foarte multe tari din lume si este justificata. Nu este o inovatie din punctul acesta de vedere in lumea internationala."

FOTO cu Alina Kabaeva, iubita lui Putin. Din 2014 aceasta detine principalul post de televiziune din Rusia.