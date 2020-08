Postarea si MILIOANELE pentru Georgina Rodriguez! Aparitie SEXY in BAIE: cum a fost surprinsa iubita lui Ronaldo

Georgina Rodriguez se bucura de un succes impresionant pe retelele de socializare.

Iubita lui Cristiano Ronaldo are aproape 20 de milioane de urmaritori pe Instagram, iar postarile ei strang milioane de like-uri.

In ultima fotografie, Georgina este surprinsa in baie in timp ce se machiaza. Iubita lui Ronaldo are doar un top din dantela pe ea si nu s-a ferit sa isi arate formele bine definite. Postarea a strans 3 milioane de aprecieri in mai putin de 24 de ore.