Nici Ronaldo NU STIA ca poate DANSA asa! Georgina Rodriguez a facut SHOW cu cel mai seducator tango la San Remo

Georgina Rodriguez a prezentat faimosul festival de la San Remo.

Superba iubita a lui Cristiano Ronaldo a fost invitata sa prezinte unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din lume. Starul portughez i-a fost alaturi femeii cu care are o fetita, iar cei doi au fost centrul atentiei pe tot parcursul serii.

Punctul culminant a fost momentul in care Georgina a pus in scena un moment cu totul si cu totul seducator. Focoasa bruneta a dansat tango alaturi de doi dansatori profesionisti, unduindu-si formele pe scena, intr-o rochie care ii scotea in evidenta corpul.



