Parca e SCULPTATA! Super-vedeta lui Tottenham care s-a bucurat in vacanta de "PEISAJE" de vis. Plajele din Mykonos plang dupa ea

Internationalul englez Dele Alli si-a incarcat bateriile in Grecia alaturi de superba lui iubita, Ruby Mae.

Chiar daca a terminat sezonul pe locul 6 in Premier League si a iesit prematur din Liga Campionilor, vedeta lui Spurs are cu cine sa se consoleze. Asta pentru ca pe Dele Alli il asteapta acasa in fiecare seara super-modelul Ruby Mae, una dintre cele mai apreciate manechine ale momentului.

Cei doi au profitat de pauza competitionala a lui Dele si au tras o fuga in celebra insula greceasca Mykonos, acolo unde Ruby s-a etalat in toata splendoarea. Cu corpul extrem de tonifiat, cu picioarele lungi si cu chipul angelic, iubita lui Alli a facut senzatie printre cei care au avut ocazia s-o priveasca in costum de baie.

"Inapoi din paradis", a scris tanara de 25 de ani pe Instagram, lasand de inteles ca vacanta s-a terminat si alaturand o fotografie de poveste, in care peisajul mirific din spate se completeaza perfect cu imaginea sexy a lui Ruby Mae.