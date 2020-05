Bine ca n-au pus mana pe ea! Cum arata Ruby Mae, iubita din ALTA LUME pentru care Dele Alli s-a luptat cu hotii!

A fost o noapte de cosmar in casa de milioane de euro a lui Dele Alli, mijlocasul lui Tottenham fiind victima unei spargeri soldate si cu vatamari corporale.

In locuinta jefuita se afla si frumoasa Ruby Mae (23 de ani), modelul cu care fotbalistul isi imparte viata.

Hotii mascati si inarmati cu cutite au izbutit sa-i sustraga fotbalistului cateva obiecte de valoare (ceasuri si bijuterii), iar internationalul englez a incasat si cu un pumn in figura atunci cand a incercat sa puna mana pe infractori.

Daca fotbalistul lui Spurs a intrat in contact direct cu hotii, celelalte persoane aflate in casa (fratele lui Alli si iubitele celor doi) s-au ales cu o mare sperietura.

Ruby Mae este una dintre cele mai bine cotate fotomodele din Marea Britanie, ea cucerindu-l pe Dele in urma cu 4 ani, prima lor aparitie publica fiind pe parcursul Euro 2016, turneul final la care nationala Angliei a fost eliminata surprinzator de Islanda, in optimi. Relatia dintre cei doi a avut un scurtcircuit in 2019, atunci cand s-au despartit pentru cateva luni.