Bucurie dezlantuita! Neymar si Mbappe s-au filmat in vestiar IMEDIAT dupa meciul cu Leipzig! Cum au aparut starurile de 400 de milioane de euro in fata camerei

PSG s-a calificat in prima finala de Liga Campionilor din istoria clubului.

Imediat dupa incheierea partidei cu RB Leipzig, vedetele campionilor Frantei s-au bucurat in vestiar.

Pentru ca nu au putut petrece alaturi de suporteri, care s-au dezlantuit pe strazile din Paris, Neymar si Mbappe au dat drumul la petrecere in vestiar, filmandu-se la bustul gol, in timp ce au cantat calificarea.

Imaginile au fost postate pe contul de Instagram al lui Neymar si au devenit rapid virale.

In timp ce ei s-au bucurat la Lisabona de calificare, la Paris, deasupra stadionului lui PSG, s-au tras focuri de artificii.

PSG este primul club din Franta care se califica in finala Champions League in ultimii 16 ani. Cealalta finalista se va decide maine seara, de la ora 22:00, in duelul dintre Olympique Lyon si Bayern Munchen.

Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa duminica, 23 august, de la ora 22:00.