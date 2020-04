NU E GLUMA! Mii de oameni furiosi au iesit pe strazi si au DARAMAT spitalul construit pentru bolnavii de coronavirus. Motivul e incredibil

In Cote d'Ivoire au fost raportare 261 de cazuri. 3 oameni si-au pierdut viata din cauza COVID-19. Autoritatile se asteapta insa ca numarul persoanelor infectate sa creasca in urmatoarea perioada. Guvernul a decis construirea unui spital pentru tratarea bolnavilor de COVID la marginea celui mai mare oras al tarii, Abidjan. Desi unitatea era pe jumatate gata, cateva sute de protestatari furiosi au atacat aseara si au pus-o la pamant! Conform informatiilor publicate de Reuters, oamenii au fost nemultumiti de amplasamentul spitalului, care era prea aproape de un cartier al orasului, Yopougon.

Protesters in Ivory Coast's Abidjan tore down a makeshift hospital being built to treat COVID-19 patients. Follow latest updates here: https://t.co/eX5GLiDdrn pic.twitter.com/VHhG5VNG29