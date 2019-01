Noua bijuterie a lui Ion Tiriac a ajuns in Romania: "Asemenea piele nu mi-au pus nici in avion" FOTO

Ion Tiriac a lansat o noua masina de lux in Romania.

Cel mai bogat om din Romania a fost prezent la lansarea celei de-a doua generatie a Range Rover Evoque si s-a declarat impresionat. "Asa piele nu mi-au pus nici in avion", a spus miliardarul in varsta de 79 de ani, potrivit Digi. Prima generatie Range Rover Evoque s-a vandut in 4000 de exemplare pana in acest moment.

Noul model Range Rover Evoque are 4.3 m lungime, 1.9 m latime si 1.6 m inaltime, cu un motor de 472 de litri ce poate fi extins pana la 1156 de leitri. Pretul de pornire al masinii este de 42245 de euro cu TVA inclus.

Range Rover Evoque concureaza pe piata din Romania cu masini precum BMW X1, Mercedes-Benz GLC, Audi Q3, Jaguar E-PACE, Volvo XC40 si Porsche Macan.

FOTO in galeria de mai jos