Tiriac al Belgiei, ultima salvare a lui Dinamo? Are o avere de 500 de milioane de euro, iar Rednic incearca sa-l convinga sa vina in "Stefan cel Mare"

Belgianul are o avere de 500 de milioane de euro si le face echipa antrenorilor. Le-o trimite pe mail!



Rednic incearca sa-l convinga pe fostul sau patron de la Standard Liege s-o cumpere pe Dinamo.

Tiriac al Belgiei a cumparat mai multe cluburi de fotbal. Fanii lui Charlton, Standard Liege si Saint Trond au pornit adevarate campanii impotriva lui. Cu el la conducere, Charlton a ajuns in liga a treia.



"Cineva sa ne anunte si pe noi. N-avem nicio oferta pentru Dinamo", spun sefii dinamovisti. E sezonul in care Dinamo a ajuns la retrogradare.

"Cum iti asterni asa dormi, te gandesti la lucrurile astea ca si cluburi mari de tot au ajuns in faliment. Nu am dorit asta sa li se intample la Dinamo dar nu intamplator sunt acolo", a declarat Ioan Andone.

Dinamovistii nu mai cred in calificarea in play-off. "Este imposibil sa ajungem in play-off. Numai o minune Dumnezeiasca ne va duce acolo", a declarat Nistor.