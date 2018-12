Averea lui Ion Tiriac a crescut in 2018: suma uriasa pe care o are in conturi cel mai bogat tenismen din toate timpurile!

2018 se incheie cu o veste buna pentru Ion Tiriac.

Jurnalistii americani de la Tennis Grand Slam au realizat un top al celor mai bogati tenismeni din istorie, iar romanul este lider detasat. Averea lui Ion Tiriac a crescut pana la 2 miliarde de dolari in acest an si este de departe cel mai bogat tenismen. Americanii puncteaza si ca Tiriac a facut cea mai mare parte a averii dupa retragerea din activitate.

Pe locul 2 in top se afla Roger Federer. Elvetianul are o avere estimata la 450 de milioane de dolari, in timp ce pe locul 3 se afla Serena Williams cu 180 de milioane de dolari.

2018 a fost un an bun si in ceea ce o priveste pe Simona Halep. Dincolo de performantele sportive incredibile care au dus-o pe primul loc in clasamentul mondial, Halep a castigat 7,4 milioane de dolari din tenis, record in materie de castiguri pentru romanca. Halep a strans in total 28 de milioane de dolari in 10 ani de cariera.