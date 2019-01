Cum arata si cat costa noua BIJUTERIE pe patru roti din garajul lui Tiriac. Miliardarul a dat o noua lovitura

Ion Tiriac si-a adaugat o noua masina la colectia sa de sute de automobile.

Tiriac se mandeste cu un Auburn Speedster, fabricat in anul 1935, o masina eleganta, de colectie, cumparata in trecut de toate vedetele de la Hollywood.

Auburn Speedster nu se mai fabrica, dar masina a ramas o piesa de colectie importanta pentru cunoscatori. In aceste vremuri se vinde la licitatie pentru sume de peste 50.000 de euro, iar Tiriac a avut grija sa aduca una si in Romania.

"Ion Tiriac are si o colectie impresionanta de automobile care cuprinde 340 de modele. Masinile le expune in galeria pe care a deschis-o la Bucuresti acum cinci ani. Celebrul om de afaceri isi cumpara des masini scumpe si rare, iar ultima „bijuterie” am descoperit-o inainte de a ajunge in galeria deschisa de fostul jucator de tenis.

Este vorba de un superb automobil, rosu ca focul. Masina a cucerit rapid vedetele de la Hollywood, de la acea vreme, cu designul sau special. Masina degaja eleganta si forta, iar jurnalistii din perioada respectiva ii remarcau „coada de barca”, dar si cele doua roti de rezerva ancorate in praguri. Ion Tiriac a cumparat masina in anul 2017, iar reparatiile au durat mai bine de 12 luni. Restaurarea a fost dificila tinand cont ca multe elemente sunt din lemn”, a dezvaluit revista Auto Test Magazin.

Modelul cumparat de Tiriac a fost produs chiar inainte de falimentul companiei, care a inceput ca si producatoare de trasuri.

"Auburn este un automobil cu o istorie fermecatoare. Compania care a produs automobilul a fost fondata in anul 1874 de firma lui Charles Eckhart care se ocupa de constructia de trasuri. Auburn isi avea sediul in orasul cu acelasi nume din statul american Indiana. Afacerea a mers bine pana in momentul in care a inceput Primul Razboi Mondial. Atunci au inceput problemele care au devenit din an in an tot mai serioase. In anul 1919 cei doi fii ai lui Charles Eckhart au fost nevoiti sa vanda afacerea, inceputa de tatal lor, unui fond de investitii din Chicago, condus de cativa apropiati ai presedintelui Roosevelt. Automobilul Auburn a inceput sa cunoasca succesul dupa ce a intrat in echipa cu alte doua nume grele: Cord si Duesenberg. Din pacate, in anul 1937 compania si-a inchis portile, dar a reusit sa ramana in istorie cu cateva modele superbe, unul dintre ele ajungand de curand si in Romania”, a mai scris revista Auto Test Magazin.

Foto: Auto Test Magazin