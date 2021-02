Gata, a uitat-o pe Madalina Ghenea! Cine e bruneta sexy cu care s-a cuplat fotbalistul tinerel. A cucerit-o la fel ca pe romanca

Presa italiana vorbeste din nou despre romanca Madalina Ghenea, care pare sa fi iesit din "radarul" fotbalistului Nicolo Zaniolo.

Tanarul jucator de 21 de ani al echipei AS Roma a avut la inceputul anului o scurta idila cu Madalina, in ciuda faptului ca aceasta din urma a negat totul, limitandu-se sa spuna ca intre ei n-a fost decat o singura intalnire. Romanca si italianul au flirtat insa indelung pe retelele de socializare. "Pot sa te sarut toata ziua? 25 de ore din 24?" a scris la un moment dat Nicolo, la care Madalina a raspuns complice: "Tu ce crezi?"

Dupa ce relatia cu Madalina Ghenea s-a racit brusc, Nicolo Zaniolo a pornit in cautarea unor alte dive din showbiz-ul italian, fotbalistul oprindu-se la Nicole Minetti (35 de ani). E vorba despre o bruneta sexy care are numeroase prezente in spectacole de televiziune si care s-a implicat activ si in politica, ocupand la un moment dat functia de consilier regional.

La fel ca in cazul Madalinei, Nicole a fost "agatata" de Zaniolo in spatiul virtual, unde apar schimburi de replici si inimioare prin care cei doi lasa senzatia ca sunt indragostiti. Ca o dovada in plus, intrebata de unul dintre admiratori cu ce jucator al Romei ar vrea sa iasa la o masa in oras, Nicole Minetti a fost categorica: "Numai cu Nicolo Zaniolo".