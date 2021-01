Madalina Ghenea a SPUS TOT! Ce a raspuns despre relatia cu Zaniolo si mesajul pentru fotbalist: "Mi-a intrat la inima!"

Madalina Ghenea (32 ani) a vorbit despre zvonurile aparute in presa legate de posibila relatie pe care o are cu Nicolo Zaniolo.

Presa din Italia a anuntat ca modelul roman si starul lui AS Roma ar fi intr-o relatie, iar momentul in care ea i-a raspuns unei intrebari pe Instastory a fost ca o confirmare.

Cu toate, astea Madalina a postat pe Instagram in cursul zilei de duminica un mesaj prin intermediul firmei de avocatura cu care lucreaza pentru a-si proteja imaginea.

"Zilele astea s-au spus si s-au scris multe lucruri incoerente, care au adus multa durere si tristete. A venit momentul sa clarific aceasta situatie si sa fiu transparente, din moment ce exista persoane care sufera

Sunt o femeie care munceste din greu, dar si mama in acelasi timp. Timp de 20 de ani am fost pusa in niste relatii pe care nu le-am avut niciodata si nu am vorbit niciodata despre ele, am preferat sa las pe altii sa faca asta, iar eu sa vorbesc despre munca mea.

Nu am mai fost intr-o relatie de cateva luni, am zis asta si pe retelele de socializare si in interviuri. M-am dedicat familiei, pasiunii mele pentru arta, fotografie si cinema. Sunt mandra de cariera mea profesionala, de alegerile pe care le-am facut, dar si de faptul ca sunt o femeie independenta.

Am cunoscut si cunosc foarte multi oameni, dar doar cativa dintre acestia devin prieteni adevarati, pentru ca, inainte de a fi o persoana publica, sunt mama. De Craciun si Revelion am fost alaturi de mama si fata mea, cele mai dragi persoane din lume.

O intalnire cu prieteni comuni, glume sau rasete pe retelele de socializare nu inseamna ca am neaparat o relatie cu cineva sau ca ascund ceva anume, nu credeti?", a scris Madalina pe contul de Instagram.

Ulterior, modelul a mai postat un mesaj pe Instastory, de aceasta data despre Zaniolo, vorbind despre relatia pe care o are cu el.

"Nicolo este un tip foarte bun, unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut vreodata, care este un talent pe care toata lumea il cunoaste. Asa cum i-am scris si lui, scriu si aici, sunt fericita ca l-am intalnit.

E o persoana extraordinara, care mi-a intrat la inima si voi fi mereu alaturi de el. Inca un lucru de precizat: nu suntem logoditi", a scris Madalina pe Instagram.