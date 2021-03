Gafa INCREDIBILA facuta de Volkswagen la prezentare! Nemtii au incurcat Romania cu Marea Neagra

Gigantul de la Volkswagen si-a prezentat tintele in ceea ce priveste domeniul pietei de masini electrice.

Intr-un eveniment organizat, a lasat Romania pe harta in afara continentului Europa. Greseala facuta de nemti la prezentarea de la Power Day a fost sesizata de Siteul insideevs.com. Romania nu pare sa faca parte din harta Europei si a ramas doar o pata neagra, la fel ca Marea Neagra.

Volkswagen incearca sa intre in lupta cu Tesla si cu producatorii din China pe o piata care ar urma sa se dezvolte ulterior. Gigantul de automobile a anuntat ca vrea sa isi construiasca propria uzina de baterii electrice, pentru a nu depinde de producatori externi.

Volkswagen a luat in calcul sa deschida 3 giga-fabrici, un termen imprumutat de la Elon Musk. Ultima dintre ele ar urma sa fie construita in intr-o tara din spatiul central-estic european, adica in Cehia, Polonia sau Slovacia, potrivit hotnews.ro.