Cristiano Ronaldo isi invata copiii cum sa isi dezinfecteze mainile corect! Imaginile VIRALE cu starul portughez 

Cristiano Ronaldo s-a filmat in timp ce le arata copiilor cum sa isi pastreze mainile curate.

Pandemia de coronavirus a atras si mai mult atentia asupra spalatului mainilor, in special din cauza faptului ca virusul se poate lua prin contact.

Cristiano Ronaldo vrea sa se asigure ca cei trei copii mici pe care ii are stiu sa isi curete mainile cum trebuie. Aflat in izolare in Madeira, dupa ce activitatea din Serie A a fost suspendata, starul portughez isi petrece timpul alaturi de familia sa.

Cristiano Ronaldo teaching his kids to stay safe ???????? ???? @Cristiano pic.twitter.com/oos3uUaTLe — 433 (@433) March 21, 2020