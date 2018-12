Prima imagine cu noul Volkswagen Golf 8. Surpriza uriasa din partea nemtilor: marea schimbare din 2019. FOTO

Volkswagen a publicat primele informatii despre noua generatie Golf.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Noul Volkswagen Golf 8 va fi lansat in iunie 2019, cu motoare traditionale, dar si versiuni hibride, electrice si o surpriza din partea nemtilor: motoare pe gaz natural comprimat! In plus, Volkswagen anunta digitalizare completa si conducere autonoma.

Golf, una din cele mai populare masini din lume, isi schimba si aspectul, dar si obiectivele: are misiunea de a pregati terenul pentru masini complet electrice in viitorul tot mai apropiat. In 5 ani, Volkswagen vrea sa produca doar masini electrice si care se conduc aproape singure!

Volkswagen isi propune ca Golf sa ramana "o legenda intre masinile compacte", iar prima aparitie in public va avea loc anul viitor, la Salonul Auto de la Frankfurt. lansarea oficiala va avea loc insa in luna iunie a anului viitor.

Nemtii au anuntat ca masina se lanseaza cu o platforma MQB complet noua, pregatita mai bine pentru motoarele hibride, electrice si pentru gaz natural comprimat, o noua directie in care Volkswagen a decis sa investeasca.

Din prima imagine teaser reiese ca Volkswagen Golf 8 isi va pastra forma robusta si sportiva care i-a adus masinii statutul de legenda, iar in termeni de digitalizare se vorbeste despre sarirea unei generatii si implementarea deja unor sisteme de asistenta ce duc masina spre autonomie aproape completa.

Volskwagen va lansa anul viitor si noile generatii de T-Roc Cabrio si Passat.

Volkswagen a publicat un teaser cu silueta viitorului Golf 8