Ea este fanul numarul 1 al echipei lui Ianis: "Merg pe Ibrox cand castiga titlul!" Modelul care asteapta sa petreaca alaturi de jucatorii lui Gerrard

Rangers este lider detasat in Scotia, iar fanii abia asteapta sa-si vada favoritii ridicand trofeul deasupra capului.

Cea mai mare fana a echipei lui Ianis Hagi este modelul Lana Wolf, care i-a provocat pe scotieni sa o invite la petrecerea de sarbatorire a titlului.

Tanara a spus, potrivit Daily Star, ca are de gand sa faca ceva nebunesc daca favoritii ei se vor impune in Championship pentru prima data dupa 10 ani.

"Vreau sa merg pe Ibrox daca vor castiga. Am multe idei obraznice pe care vreau sa le pun in aplicare in cazul in care Rangers devine campioana. Cine stie, s-ar putea sa le fac pe toate", a spus modelul.

Pentru a-i motiva sa lupte pentru trofeu, frumoasa blonda le-a oferit jucatorilor lui Steven Gerrard cate un abonament pe viata pe pagina ei de pe un site pentru adulti.

Rangers s-ar putea asigura de titlul cu numarul 55 din istoria clubului inca de pe 6 martie, in cazul in care principala contracandidata la trofeu, Celtic, va fi invinsa de Aberdeen.