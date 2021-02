"Face o treaba excelenta la Rangers!" Presa din Spania anunta interesul unui club URIAS pentru Ianis: "Sunt atenti la situatia romanului!"

Ianis Hagi (22 ani) are un sezon bun la Rangers!

Mijlocasul roman este pe val in Scotia, acolo unde are 6 goluri si 11 pase de gol in 34 de aparitii. Rangers este lider in Premiership si si-a asigurat prezenta in Champions League dupa ultima victorie din campionat, acolo unde este neinvinsa in acest sezon.

Desi a inceput in forta, iar apoi a fost lasat de Gerrard pe banca de rezerve, Ianis si-a demonstrat valoarea, recastigandu-si postul de titular.

Publicatia fichajes.net l-au incadrat pe mijlocasul roman intr-un top al 'fiilor de legende despre care se va vorbi in anii urmatori', alaturi de jucatori precum Marcus Thuram sau Daniel Maldini.

Sursa citata anunta astfel si interesul Sevillei pentru Ianis, care l-ar urmari de ceva timp.

"Chiar daca nu a jucat inca intr-un campionat de top din Europa, fiul legendei Gica Hagi face o treaba excelenta la Rangers, iar de acolo a castigat interesul echipelor precum Sevilla, care este foarte atenta la situatia romanului de 22 de ani, care creste cu pasi mari sub comanda lui Steven Gerrard", au scris spaniolii.