Rangers - Dundee United, LIVE TEXT de la 17:00 | Ianis Hagi este anuntat doar REZERVA de presa din Scotia

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Glasgow Rangers si Dundee United pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Glasgow Rangers revine in Premiership dupa victoria de senzatie din Europa League, 4-3 cu Antwerp in deplasare.

Liderul din Scotia va juca pe teren propriu cu Dundee United, echipa care se afla pe pozitia a saptea in campionat.

Echipa antrenata de Steven Gerrard traverseaza o perioada absolut fenomenala. 'Protestantii' au pierdut un singur meci oficial in ultimele 40 de partide disputate in toate competitiile, castigand nu mai putin de 33 dintre ele.

Astfel, Rangers a ajuns sa aiba un avans 15 puncte fata de marea rivala Celtic, iar titlul este doar o chestiune de timp.

Dundee United vine dupa doua victorii consecutive, 2-0 in deplasare cu Ross County si 3-0 pe teren propriu cu Livingston.

Presa din Scotia anunta ca Ianis Hagi va incepe meciul doar pe banca de rezerva, Steven Gerrard preferandu-i in benzi pe Aribo si Ryan Kent, in vreme ce in mijlocul terenul ar putea juca de la inceput Kamara, Jack si Davis.

Cum ar putea arata cele doua echipe:

Rangers: McGregor - Balogun, Goldson, Helander, Barisic - Kamara, Jack, Davis - Aribo, Kent - Morelos

Dundee United: Siegrist - Smith, Edwards, Reynolds, Robson - Fuchs, Butcher - Appere, Clark, Sporie - Shankland