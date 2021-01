Dezvaluiri SOCANTE. Doctorii care stiu ADEVARUL au inceput sa vorbeasca LIBER. Ce s-a intamplat in STARTUL pandemiei

Intr-un documentar ITV care va aparea in curand pe piata, medicii din Wuhan declara ca guvernul chinez a refuzat sa ia masurile potrivite.

Sub protectia anonimatului, profesionistii din domeniul medical din China au fost provocati sa faca dezvaluiri spectaculoase despre ce s-a intamplat in startul pandemiei. Astfel, apar dovezi extrem de clare ca autoritatile locale au aflat de amenintarea virusului inca de la finalul lui 2019, dar au ezitat sa puna in practica cele mai bune solutii. Mai mult, doctorii care si-au permis sa faca asemenea recomandari au fost sfatuiti sa ascunda adevarul.

"Virusul care a zguduit lumea in aceasta seara", se cheama documentarul care face lumina in ceea ce priveste aparitia crizei sanitare la nivel planetar. "Cu totii am simtit ca e un virus foarte contagios de la om la om", a spus una dintre surse. O alta persoana dezvaluie cum a luat cunsostinta de primele imbolnaviri si chiar decese, inca de la finalul lunii decembrie.

"Cand am participat la o sedinta la spitalul la care lucrez, ni s-a spus sa nu vorbim. Autoritatile stiau de pericol, dar au continuat sa lase lumea libera", a precizat un alt doctor, referindu-se cu precadere la manifestarile prilejuite de Anul Nou Chinezesc.

In documentarul ITV a fost adus in discutie si cazul dramatic al doctorului Li Wenliang, unul dintre primii care au vorbit despre coronavirus, in cele din urma el unsusi pierzandu-si viata din cauza infectarii cu Covid.

Tweet coronavirus Wuhan Citeste si: