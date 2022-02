Declarația lui Gigi Becali care i-a lăsat mască pe jurnaliștii de la New York Times: „Sunt cel mai bogat din lume!”

Patronul FCSB a ținut să sublinieze că se referea, de fapt, la bogăția sufletească și spune că de fiecare dată când face o faptă bună, asta îi oferă bucurie și fericire, care îl face cel mai bogat om de pe pământ.

„Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. 'Păi cum?', s-au mirat ei. Păi eu nu mai am nevoie de nimic. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor, fericirea”, a susținut Gigi Becali - mai multe detalii aici.

Cristi Borcea dezvăluie averea colosală a patronului FCSB

Cunoscându-l foarte bine pe Gigi Becali, Cristi Borcea susține că omul de afaceri are puterea să finanțeze toate cluburile din Liga 1. De asemenea, acesta afirmă că finanțatorul roș-albaștrilor deține o avere de peste 1 miliard de euro.

„FCSB nu are probleme cu banii pentru că a mers tot timpul în Liga Campionilor. Gigi Becali a avut bani, are bani să susțină toate echipele din Liga 1. Când eram noi, ne tachinam, mergea în deplasări, mergeam la televiziuni. Pentru el, acum este o afacere. Dacă nu ar mai fi la FCSB, se duce la Clinceni. Baza lui este peste cea a lui Hagi.

Dacă era o unire, ar fi fost bine pentru ei. Cu stadionul, cu baza, cu suporterii, ar fi jucat cu 30.000 la fiecare meci. Ar fi avut condiții peste Academia lui Hagi. Era greu ca cineva în România să-l egaleze. Era o prăpastie.

Eu cred că are peste 1 miliard de euro, active și bani. Pe el nu-l interesează decât biserica și familia. FCSB este doar o afacere”, a declarat Cristi Borcea pentru Realitatea Sportivă - detalii AICI.