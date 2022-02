FCSB pregătește o nouă mutare! MM Stoica a dezvăluit care va fi următorul transfer al „roș-albaștrilor”

CFR Cluj s-a încurcat deja a treia oară în acest an (trei egaluri în trei meciuri disputate în Liga 1), iar FCSB poate profita de pașii greșiți ai ardelenilor pentru a se apropia de ei în lupta pentru titlu.

Pentru asta, însă, „roș-albaștrii” mai au nevoie de întăriri în centrul defensivei, este de părere MM Stoica, acolo unde în momentul de față nu se pot baza decât pe trei jucători: Vinicius, Miron și Cristea.

„Poate că ne-ar trebui un fundaș central în perspectiva faptului că a plecat Haruț, iar Vinicius are 37 de ani. Am rămas doar cu Miron și Cristea. Sunt trei și ar trebui să fie patru. Dar îl avem pe Ovidiu Popescu (mijlocaș defensiv, folosit uneori și ca fundaș), săracul”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.

Haruț a revenit la Botoșani, după ce intrase în dizgrația lui Becali

Fundașul central, Denis Haruț, a făcut parte din tranzacția care l-a adus pe Malcolm Edjouma la FCSB. Gigi Becali a fost de acord să le achite moldovenilor suma de 300.000 de euro și să-l ofere imprumut pe Haruț, până la finalul sezonului, în schimbul mijlocașului defensiv.

Edjouma a mai jucat în România pentru Viitorul, între ianuarie 2020 și august 2020. Acesta a mai trecut și prin Franța, la Chateauroux, Belfort, Concarneau, FC Lorient, Red Star FC și FC Chambly, dar și în Belgia, la Roselare.