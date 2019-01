Cum arata femeia pentru care cel mai bogat om de pe Pamant a divortat dupa 25 de ani! E casatorita si are un copil: FOTO

Jeff Bezos, patronul Amazon si cel mai bogat om din lume in acest moment, a divortat dupa 25 de ani. El are acum o relatie cu o prezentatoare celebra.

Jeff Bezos a divortat de MacKenzie Bezos (ex-Tuttle) dupa 25 de ani. De mai multa vreme ei erau separati. Cei doi au trei copii biologici si unul adoptat.

Cel mai bogat om din lume, in varsta de 55 de ani, nu va ramane, insa, pentru mult timp singur. Presa americana scrie ca Bezos are o relatie cu o prezentatoare celebra, care trece si ea in acest moment printr-un divort.

Jeff Bezos a cunoscut-o pe Lauren Sanchez (49 de ani), prezentatoare la postul Fox premiata cu Emmy, dar si actrita, producatoare si pilot, la o petrecere.

"Lauren si Jeff au petrecut mult timp impreuna in decursul ultimului an, in special in ultimele luni. Initial s-au intalnit la petreceri, pe ici, pe acolo. Dar pe masura ce au petrecut mai mult timp impreuna, relatia lor a evoluat. Jeff s-a intalnit si cu prietenele lui Lauren. Cei doi au devenit foarte apropiati", scrie presa americana, citand oameni din anturajul miliardarului.

Lauren Sanchez a avut o relatie cu Patrick Whitesell, dar a decis sa se desparta de acesta.

Lauren si-a inceput cariera ca reporter, apoi a prezentat mai multe emisiuni. Ea a aparut si in filme precum Fight Club, The Day After Tomorrow si Ted 2.

Lauren Sanchez are doi copii, unul cu fostul jucator de fotbal american Tony Gonzalez si unul cu Patrick Whitesell.