Craiova negociaza ACUM cel mai mare transfer din istoria clubului! Mitrita, dorit in Serie A: mutarea se poate realiza in aceasta seara

Pana in momentul in care FCSB va realiza cel mai scump transfer din istoria Romaniei, Craiova este foarte aproape sa dea lovitura si sa perfecteze cel mai scump transfer din istoria clubului.

Oficialii olteni discuta chiar in aceasta seara transferul lui Mitrita. Golgheterul Ligii 1 este dorit in Italia, de FC Torino. Potrivit TelekomSport, Torino ofera cele 5 milioane de euro cerute initial de Craiova, insa clubul oltean incearca sa pluseze si sa obtina o suma mult mai mare.

Daca Craiova si clubul din Serie A vor ajunge la acord in aceasta seara, actele vor fi semnate in cursul zilei de maine. Mitrita ar reveni astfel in fotbalul italian dupa doar 18 luni de la revenirea in Romania. Craiova platea doar 750.000 de euro pentru transferul sau definitiv.

FC Torino se afla in acest moment pe locul 9 in Serie A, dar este la doar trei puncte de locurile ce trimit in cupele europene.