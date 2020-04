Tottenham va primi 290 de milioane de euro! Si nu pentru transferul lui Harry Kane

„Spurs” s-a inteles cu o companie care valoreaza 1.1 trilioane de dolari.

Tottenham Stadium urmeaza sa se numeasca Amazon Arena, dupa ce gigantul american a facut o oferta de 25 de milioane de lire sterline pe an (aproximativ 29 milioane de euro), pentru a incheia un contract de publicitate. Amazon filmeaza in aceste zile documentarul “All or Nothing” pe arena londoneza si se afla in pole position pentru a securiza intelegerea, desi exista mai multe firme importante interesate sa dea numele stadionului lui Tottenham, printre care si compania producatoare de echipament sportiv Nike. Clubul Tottenham este detinut de compania ENIC Group, aflata in proprietatea miliardarului britanic Joe Lewis, iar constructia noului stadion de 62.000 de locuri a durat intre 2016 si 2019 si a costat peste 1 miliard de lire sterline.

Locatia a gazduit si meciuri din National Football League (NFL), gale de box si concerte si de aceea este foarte atragatoare pentru investitorii americani. Intre timp, stadionul este pus la dispozitia National Health Service (NHS), parcarea sa fiind folosita de angajatii North Middlesex University Hospital pentru a efectua teste drive-through cinci zile pe saptamana. Amazon este una dintre putinele companii mondiale care au inflorit in perioada crizei Covid-19, inregistrand cea mai mare crestere la bursa pe trei zile a unei companii din 1933 pana astazi si ajungand la o valoare de 1.1 trilioane de dolari, in timp ce averea lui Jeff Bezos, CEO, cel mai bogat om din lume si actionar cu 11% al companiei, a crescut cu 24 de miliarde de dolari (20%), pana la 138 de miliarde de dolari.