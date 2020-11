Cel mai SEXY barbat din lume NU are iubita. Care sunt PRETENTIILE sale de la o femeie

Numit de revista "People" cel mai sexy barbat al anului 2020, Michael B. Jordan nu e implicat momentan in vreo relatie.

Cunoscut in special pentru rolul din "Black Panther", actorul de 33 de ani si-a trecut in palmares un trofeu care il aduce in atentia femeilor din intreaga lume.

Despre Michael se vorbeste acum drept cel mai atragator barbat in viata, astfel ca nu va duce lipsa de pretendente, cu atat mai mult cu cat este singur si disponibil in viata sentimentala.

Cu ocazia premiului pe care l-a primit, Jordan a vorbit si despre o eventuala partenera cu care sa-si imparta viata. "Caut pe cineva cu simtul umorului si care sa fie intelegatoare si protectoare. Asta pentru ca viata unui actor nu e deloc potrivita unei relatii. Chiar nu este", a subliniat cel mai sexy barbat al planetei.