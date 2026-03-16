FOTO Michael Jordan, dar nu baschetbalistul, ci actorul premiat cu Oscar, acționarul unui club de Premier League care a învins-o pe Arsenal

Marcu Czentye
Michael B. Jordan, primul câștigător de Oscar care are interes direct într-un club de Premier League.

Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, în cadrul galei Premiilor Oscar 2026, transmise exclusiv de VOYO.

În filmul Sinners (2025), scris și regizat de Ryan Coogley, Michael Bakari Jordan joacă două roluri, cele ale fraților gemeni, Smoke și Stack.

Michael B. Jordan, câștigător de Oscar, investitor în Premier League

Premiul pentru cel mai bun actor, Premiile Oscar 2026

  • Câștigător: Michael B. Jordan, Sinners
  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Wagner Moura, The Secret Agent

Michael B. Jordan a câștigat Oscarul în premieră, la opt ani după ce se făcuse faimos prin filmul „Pantera neagră.”

Raza de interese a actorului din California cu nume de origine swahili cuprinde și investițiile în sport.

Gala Premiilor Oscar și Premier League, exclusiv pe VOYO

Michael B. Jordan a devenit primul acționar al unui club din Premier League care câștigă un premiu Oscar.

Jordan este parte a grupului de investitori reuniți în consorțiul Black Knight Football Club care deține o parte a clubului AFC Bournemouth.

Michael B. Jordan, acționar al clubului Bournemouth

Bournemouth, două victorii în ultimele trei meciuri cu liderul din Premier League, Arsenal

Bournemouth a învins Arsenal - liderul la zi, în campionatul englez - de două ori în ultimele trei meciuri directe.

În 3 mai 2025, Bournemouth s-a impus pe Stadionul Emirates, 2-1, iar în toamna anului 2024, „cireșele” au câștigat împotriva „tunarilor,” scor 2-0, într-o partidă jucată pe teren propriu.

