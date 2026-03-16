Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, în cadrul galei Premiilor Oscar 2026.

În filmul Sinners (2025), scris și regizat de Ryan Coogley, Michael Bakari Jordan joacă două roluri, cele ale fraților gemeni, Smoke și Stack.

Michael B. Jordan, câștigător de Oscar, investitor în Premier League

Premiul pentru cel mai bun actor, Premiile Oscar 2026

Câștigător: Michael B. Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Wagner Moura, The Secret Agent

Michael B. Jordan a câștigat Oscarul în premieră, la opt ani după ce se făcuse faimos prin filmul „Pantera neagră.”

Raza de interese a actorului din California cu nume de origine swahili cuprinde și investițiile în sport.

Michael B. Jordan a devenit primul acționar al unui club din Premier League care câștigă un premiu Oscar.

Jordan este parte a grupului de investitori reuniți în consorțiul Black Knight Football Club care deține o parte a clubului AFC Bournemouth.

foto: Imago-Images